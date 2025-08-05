На Львовщине более 20 детей отравились в лагере: полиция открыла дело

Вчера. 4 августа на Львовщине были госпитализированы 24 ребенка, которые отдыхали в частном детском лагере в Стрыйском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области и "Суспільне Львів".
Отмечается, что 4 августа около 22:20 правоохранители получили сообщение от родителей о вероятном массовом отравлении детей в лагере отдыха.
В больницы были доставлены 24 несовершеннолетних из разных регионов Украины в возрасте от 7 до 17 лет.
Предварительный диагноз всех госпитализированных - острая кишечная инфекция. Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести.
По информации СМИ, инцидент произошел в лагере Friendly Camp, который расположен в курортном поселке Славское.
В связи с инцидентом следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.
Напомним, мы писали, что в одной из школ Киева произошла вспышка кишечной инфекции.
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