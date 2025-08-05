RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

На Львовщине более 20 детей отравились в лагере: полиция открыла дело

Фото: В лагере на Львовщине отравились более двух десятков детей (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Вчера. 4 августа на Львовщине были госпитализированы 24 ребенка, которые отдыхали в частном детском лагере в Стрыйском районе.

Отмечается, что 4 августа около 22:20 правоохранители получили сообщение от родителей о вероятном массовом отравлении детей в лагере отдыха.

В больницы были доставлены 24 несовершеннолетних из разных регионов Украины в возрасте от 7 до 17 лет.

Предварительный диагноз всех госпитализированных - острая кишечная инфекция. Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести.

По информации СМИ, инцидент произошел в лагере Friendly Camp, который расположен в курортном поселке Славское.

В связи с инцидентом следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьДети