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На Львовщине более 20 детей отравились в лагере: полиция открыла дело

Вторник 05 августа 2025 09:56
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На Львовщине более 20 детей отравились в лагере: полиция открыла дело Фото: В лагере на Львовщине отравились более двух десятков детей (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Вчера. 4 августа на Львовщине были госпитализированы 24 ребенка, которые отдыхали в частном детском лагере в Стрыйском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области и "Суспільне Львів".

Отмечается, что 4 августа около 22:20 правоохранители получили сообщение от родителей о вероятном массовом отравлении детей в лагере отдыха.

В больницы были доставлены 24 несовершеннолетних из разных регионов Украины в возрасте от 7 до 17 лет.

Предварительный диагноз всех госпитализированных - острая кишечная инфекция. Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести.

По информации СМИ, инцидент произошел в лагере Friendly Camp, который расположен в курортном поселке Славское.

В связи с инцидентом следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Напомним, мы писали, что в одной из школ Киева произошла вспышка кишечной инфекции.

Также в Центре общественного здоровья рассказали, какие признаки отравления водой и при каких симптомах срочно нужен врач.

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