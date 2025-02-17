Во Львовской области неизвестные напали на сотрудника ТЦК во время сопровождения мобилизованных

Сегодня, 17 февраля в городе Жовква во Львовской области двое неизвестных напали на сотрудника Львовского РТЦК и СП. Нападение произошло, когда он сопровождал двух мобилизованных в КНП "Жовковская больница" для прохождения военно-врачебной комиссии.

Злоумышленники нанесли военному резаные раны неизвестным острым предметом. По предварительной информации, мотивом нападения могла быть попытка создать условия для побега одного из мобилизованных. В результате инцидента мужчина сбежал и сейчас находится в розыске.

По факту нападения открыто уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Также продолжается служебное расследование во Львовском РТЦК и СП.

Правоохранители призывают граждан мобилизационного возраста соблюдать законы и не становиться на путь преступления.

"Уклонение от воинского долга не только нарушает закон - оно ставит вас в ряд с теми, кто работает на врага. Обновляйте свои учетные данные вовремя", - отметили во Львовском областном ТЦК и СП.