Во Львовской области неизвестные напали на сотрудника ТЦК во время сопровождения мобилизованных
Во Львовской области двое неизвестных напали на военного ТЦК, который сопровождал мобилизованных на медкомиссию. Один из призывников сбежал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.
Сегодня, 17 февраля в городе Жовква во Львовской области двое неизвестных напали на сотрудника Львовского РТЦК и СП. Нападение произошло, когда он сопровождал двух мобилизованных в КНП "Жовковская больница" для прохождения военно-врачебной комиссии.
Злоумышленники нанесли военному резаные раны неизвестным острым предметом. По предварительной информации, мотивом нападения могла быть попытка создать условия для побега одного из мобилизованных. В результате инцидента мужчина сбежал и сейчас находится в розыске.
По факту нападения открыто уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Также продолжается служебное расследование во Львовском РТЦК и СП.
Правоохранители призывают граждан мобилизационного возраста соблюдать законы и не становиться на путь преступления.
"Уклонение от воинского долга не только нарушает закон - оно ставит вас в ряд с теми, кто работает на врага. Обновляйте свои учетные данные вовремя", - отметили во Львовском областном ТЦК и СП.
Инциденты с сотрудниками ТЦК
Напомним, что в одном из районов Ровенской области группа мужчин мобилизационного возраста напала на военнослужащих ТЦК. Нападавших разыскивают правоохранители.
По информации ТЦК, инцидент произошел во время выполнения военными служебных обязанностей. Злоумышленники нанесли им телесные повреждения и повредили военную технику.
На место происшествия оперативно прибыли экипажи полиции. Угрозы для жизни пострадавших нет.