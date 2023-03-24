В Луцке женщина пыталась продать младенца за 30 тысяч долларов

Жительница Луцка среди своих знакомых подыскивает желающих приобрести младенца – именно такую информацию получили правоохранители.

Позже стало известно, что женщина-"продавец" заботилась о нежелательном сыне 23-летней подруги, которого та тайно родила дома в апреле 2022 года и на следующий же день после родов отдала.

"Вскоре она решила продать 11-месячного мальчика за 30 тысяч долларов США без заключения каких-либо предусмотренных законодательством Украины соглашений и составления документов по усыновлению", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Во время передачи ребенка покупателю ее задержали в Луцке. А ребенка изъяли, он находится в больнице.

Следователи полиции уже объявили ей о подозрении по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) УК Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Кроме того, после изучения всех обстоятельств и фактов действиям матери будет также дана правовая квалификация.