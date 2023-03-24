RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Луцке женщина пыталась продать младенца за 30 тысяч долларов

Фото: в Луцке женщина пыталась продать младенца за 30 тысяч долларов (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители пресекли попытку продажи ребенка в Луцке, за младенца "продавец" хотела 30 тысяч долларов. Ребенок оказался сыном ее подруги, которого та родила тайно, не обращаясь в роддом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

Жительница Луцка среди своих знакомых подыскивает желающих приобрести младенца – именно такую информацию получили правоохранители.

Позже стало известно, что женщина-"продавец" заботилась о нежелательном сыне 23-летней подруги, которого та тайно родила дома в апреле 2022 года и на следующий же день после родов отдала.

"Вскоре она решила продать 11-месячного мальчика за 30 тысяч долларов США без заключения каких-либо предусмотренных законодательством Украины соглашений и составления документов по усыновлению", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Во время передачи ребенка покупателю ее задержали в Луцке. А ребенка изъяли, он находится в больнице.

Следователи полиции уже объявили ей о подозрении по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) УК Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Кроме того, после изучения всех обстоятельств и фактов действиям матери будет также дана правовая квалификация.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луцк