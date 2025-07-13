В Луцке почтили жертв Волынской трагедии на фоне дня памяти в Польше

Отметим, что недавно польский Сейм объявил 11 июля днем памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА в восточных территориях Второй Польской Республики".

По этой причине сегодня в Римско-католическом кафедральном соборе Луцка на Волыни прошла торжественная месса прошла по жертвам Волынской трагедии.

В мероприятия приняли участие представители польского меньшинства, проживающего в Украине, польские дипломаты и представили органов власти Волынской области.

Богослужение проводил епископ Эдуард Кава, ординарий Каменец-Подольской епархии. В интервью PAP он заявил, что хорошо, что поляки и Украины начинают говорить о Волынской трагедии.

"Я думаю, что сейчас настал хороший этап зрелости, чтобы по-настоящему раскрыть эту сложную тему. Мы должны подойти к этому вопросу с большой деликатностью, но и ответственностью. Прежде всего, жертвы Волынской трагедии... требуют раскрытия своих имен, мест захоронений и мест этих убийств", - сказал он.

Священник добавил, что каждого убитого следует знать по имени, чтобы за них можно было молиться. Он также сказал, что "возрождение памяти" важно не только для поляков, но и для украинцев.