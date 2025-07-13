В Луцке почтили жертв Волынской трагедии на фоне дня памяти в Польше

В Луцке несмотря на предвзятые шаги Польши, прошла месса по жертвам Волынской трагедии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой PAP.
Отметим, что недавно польский Сейм объявил 11 июля днем памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА в восточных территориях Второй Польской Республики".
По этой причине сегодня в Римско-католическом кафедральном соборе Луцка на Волыни прошла торжественная месса прошла по жертвам Волынской трагедии.
В мероприятия приняли участие представители польского меньшинства, проживающего в Украине, польские дипломаты и представили органов власти Волынской области.
Богослужение проводил епископ Эдуард Кава, ординарий Каменец-Подольской епархии. В интервью PAP он заявил, что хорошо, что поляки и Украины начинают говорить о Волынской трагедии.
"Я думаю, что сейчас настал хороший этап зрелости, чтобы по-настоящему раскрыть эту сложную тему. Мы должны подойти к этому вопросу с большой деликатностью, но и ответственностью. Прежде всего, жертвы Волынской трагедии... требуют раскрытия своих имен, мест захоронений и мест этих убийств", - сказал он.
Священник добавил, что каждого убитого следует знать по имени, чтобы за них можно было молиться. Он также сказал, что "возрождение памяти" важно не только для поляков, но и для украинцев.
Напомним, что когда польский Сейм определил 11 июля днем памяти, в МИД Украины заявили, что данное решение противоречит духу добрососедских отношений между странами.
"Такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны, в частности в формате Совместной украинско-польской группы по вопросам исторического диалога, которая действует при участии министерств культуры и институтов национальной памяти двух стран", - говорилось в заявлении.
При этом отметим, что в этом году начался провес эксгумации.
Подобный разбор того, что такое Волынская трагедия, какие взгляды у каждой из стран, и как это влияет на диалог Украины и Польши - читайте в материале РБК-Украина.
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