В Луцке из автомобиля бросили гранату в людей: есть пострадавшие

Напомним, что в прошлом месяце неизвестный мужчина взорвал гранату в автомобиле жителя Бучи. Правоохранители рассказали о деталях инцидента.

Незадолго до того в Сквирской общине Киевской области мужчина бросил гранату на улице. Он ранил себя и прохожую.

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