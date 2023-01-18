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В Луцком лицее обнаружили вспышку ротавирусной инфекции: известно о 16 заболевших

Иллюстративное фото: в Луцком лицее обнаружили вспышку ротавирусной инфекции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Луцком лицее №22 зафиксировали вспышку ротавирусной инфекции. Сейчас известно о 16 больных учащихся.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Волынский областной центр контроля и профилактики болезней.

Сообщается, что в ходе проведенного эпидрасследования специалисты отобрали пробы образцов из внешней среды, пищевых продуктов, биоматериала от детей и персонала школы для проведения бактериологических и вирусологических исследований. При проведении исследований в готовых блюдах, сырье и воде патогенных и условно патогенных микроорганизмов не было обнаружено.

При этом возбудитель ротавирусной инфекции был обнаружен в биоматериале по результатам проведенных молекулярно-генетических исследований методом ПЦР.

Сейчас известно о 16 больных учениках. Они жалуются на общую слабость, нарушение пищеварения (тошнота, рвота, реже - диарея, незначительное повышение температуры тела).

Отмечается, что болезни протекают в средней и легкой форме тяжести. Лишь один ребенок госпитализирован, все остальные лечатся амбулаторно под наблюдением врача.

Добавим, что ротавирусная инфекция - это одна из форм острой кишечной инфекции, возбудителем которой является ротавирус человека. Она в основном возникает в холодное время года, преимущественно с ноября по апрель. Передача происходит контактно-бытовым путем. Чаще болеют дети, которые составляют более 90% всех заболевших.

Как сообщало РБК-Украина, миром продолжает распространяться новый штамм коронавируса XBB.1.5 "Кракен". При этом в Украине пока не было зафиксировано ни одного случая заражения.

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Луцкшколаволинь