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У Луцьку водій збив чоловіка на зупинці, намагаючись уникнути ДТП

Автор: Марія Кучерявець

На проспекті Відродження в Луцьку водій збив чоловіка на зупинці, намагаючись уникнути зіткнення з іншим автомобілем. Постраждалого госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався сьогодні, 27 вересня близько 9:00.

"Один із водіїв, особу якого нині встановлюють, порушив правила маневрування. Аби уникнути зіткнення, керманич Volkswagen виїхав на зупинку громадського транспорту, де вчинив наїзд на 26-річного лучанина. Чоловіка госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Як додають у прес-службі, наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Фото: з місця ДТП у Луцьку на проспекті Відродження (vl.npu.gov.ua)

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ДТПЛуцьк