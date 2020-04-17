У Луцьку семеро медиків одужали від COVID-19

У Луцьку станом на 17 квітня від захворювання на коронавірус одужали семеро медичних працівників. Про це повідомила Луцька міська рада на сторінці у Facebook.

За даними начальника управління охорони здоров’я Володимира Лотвіна, станом на сьогодні підтверджено 7 випадків одужання медпрацівників Луцької міської клінічної лікарні. Повторні лабораторні тести на коронавірус показали негативні результати.

Зазначається, що наразі в Луцьку лабораторно підтверджено 29 випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Волинській області лабораторно підтвердили інфікування коронавірусом 42 медичних працівників. Загалом в області виявлено 122 випадки захворювання на COVID-19. Медики становлять 34% від усіх підтверджених випадків.

Також РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області коронавірусом заразилися понад 80 медпрацівників. Захворювання на коронавірус виявили у лікарів та фахівців середнього та молодшого медперсоналу.

Додамо, що МОЗ вирішило запровадити обов'язкову перевірку на коронавірус медичного персоналу лікувальних закладів, де знаходяться хворі на COVID-19. Тестування медиків буде проводитися один раз на 5 днів.