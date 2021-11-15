RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Луцьку п'яний водій збив священнослужителя на тротуарі

Автор: Іванна Шовкун

У неділю ввечері, 14 листопада, у Луцьку 23-річний водій на авто виїхав на тротуар та збив єпископа. Внаслідок отриманих травм священнослужитель помер у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Волинської області.

Трагедія сталася у центральній частині міста - на проспекті Василя Мойсея. Там молодик на автомобілі Mazda 6 не впорався з керуванням і вилетів на тротуар.

За даними видання galinfo, машина збила 60-річного єпископа Волинської та Галицької Української Незалежної Апостольської Православної Церкви, засновника та постійного ведучого Біблійної школи духовного вдосконалення Олега Ведмеденка. Його госпіталізували до лікарні, проте чоловіка врятувати не вдалося.

Як встановила поліція, за кермом авто був 23-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння. У нього в крові виявили 1,21 проміле. Водія затримали, а його авто відправили на штрафмайданчик.

За фактом аварії слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння) Кримінального кодексу України. За це винуватцеві загрожує тюремний термін від 5 до 10 років.

Фото: у Луцьку п'яний водій збив єпископа (vl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Одеській області сталася аварія за участю патрульних. Внаслідок ДТП постраждали водії та пасажири обох автомобілів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПЛуцьк