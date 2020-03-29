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У Луцьку підтвердили коронавірус у директора міської клінічної лікарні

Новини » Коронавірус     29.03.2020 - 12:30
У Луцьку підтвердили коронавірус у директора міської клінічної лікарні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Директор лікарні з 16 березня перебуває на лікарняному

У Луцьку у директора міської клінічної лікарні Лариси Духневич підтвердився коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луцької міської клінічної лікарні.

Директор лікарні з 16 березня перебуває на лікарняному

"Випадок з директором лікарні - перший у виявленні інфікованого пацієнта в лікарні, але 100% не останній. Директор з 16 березня перебуває на лікарняному. 23 березня вона звернулася в лікарню. Духневич не була за кордоном та експрес-тест не виявив коронавірус, тому її госпіталізували з пневмонією", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що виявили контактних людей, яких вже відправили на карантин. У 5 контактних людей тест на коронавірус негативний.

Як повідомляло РБК-Україна, за останню добу в Україні було підтверджено 109 нових випадків зараження на коронавірус, з них 9 - летальні. Одужати вдалося вже п'ятьом людям. Загальна кількість хворих зросла до 418 осіб.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я впроваджує стандарт "клінічного сортування", через що людей, які переносять вірус COVID-19 в легкій формі, не будуть госпіталізувати.

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