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У Луцьку пенсіонерка випала з вікна COVID-лікарні

Автор: Ігор Литвиненко

В Луцьку вранці 25 березня з вікна лікарні для пацієнтів з коронавірусом випала пенсіонерка. Від отриманих травм жінка померла.

Про це повідомляють "Волинські новини".

Зазначається, що інцидент стався сьогодні вранці. 81-річна жінка випала з вікна 4 поверху коронавірусного госпіталю, який обладнаний в міському пологовому будинку.

За словами директора міської лікарні Андрія Смольянінова, поки невідомо чи був це нещасний випадок або самогубство. При цьому він зазначив, що хворі COVID-19 часто відчувають емоційну нестабільність.

В поліції Волинської області заявили, що тіло жінки направили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, нещодавно подібний інцидент стався в Києві. З вікна шостого поверху Київської міської клінічної лікарні №4 вистрибнула жінка, в результаті отриманих травм вона загинула.

Також повідомлялося, що на початку березня в Дніпрі хворий COVID-19 намагався вчинити суїцид.

Детальніше про те, чому хворі COVID-19 здійснюють суїциди - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Новини України ЛуцьксамогубствобольницаКоронавірус
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