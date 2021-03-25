У Луцьку пенсіонерка випала з вікна COVID-лікарні

В Луцьку вранці 25 березня з вікна лікарні для пацієнтів з коронавірусом випала пенсіонерка. Від отриманих травм жінка померла.
Про це повідомляють "Волинські новини".
Зазначається, що інцидент стався сьогодні вранці. 81-річна жінка випала з вікна 4 поверху коронавірусного госпіталю, який обладнаний в міському пологовому будинку.
За словами директора міської лікарні Андрія Смольянінова, поки невідомо чи був це нещасний випадок або самогубство. При цьому він зазначив, що хворі COVID-19 часто відчувають емоційну нестабільність.
В поліції Волинської області заявили, що тіло жінки направили на судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, нещодавно подібний інцидент стався в Києві. З вікна шостого поверху Київської міської клінічної лікарні №4 вистрибнула жінка, в результаті отриманих травм вона загинула.
Також повідомлялося, що на початку березня в Дніпрі хворий COVID-19 намагався вчинити суїцид.
Детальніше про те, чому хворі COVID-19 здійснюють суїциди - читайте в матеріалі РБК-Україна.