У Луцьку у будинку для літніх людей стався спалах коронавірусу

У Луцькому геріатричному пансіонаті зафіксували спалах коронавірусу. Станом на 20 листопада виявили 50 випадків коронавірусної інфекції.

Про це розповіла замдиректора Волинського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Надія Костирка у ході брифінгу.

Вона зазначила, що захворіли 39 підопічних пансіонату та 11 працівників закладу.

Вказано також, що на COVID-19 протестували 75 мешканців та 28 працівників будинку для літніх людей, у результаті чого зараження підтвердили у 18 мешканців пансіонату та 3 співробітників.

"У закладі провели медичне сортування хворих, виділили окремий поверх для хворих, їх ізолювали та забезпечили медичне спостереження", - поінформувала Костирка.

За її словами, більшість із захворілих лікуються амбулаторно, двоє госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню.

"На жаль, оскільки це особи похилого віку, 4 людей померли", - додала Костирка.

Нагадаємо, гендиректор футбольного клубу "Зоря" Станіслав Оганов повідомив про спалах COVID-19 у команді. Всі заражені коронавірусом зараз знаходяться на самоізоляції.

Як писало РБК-Україна, з початку пандемії в СІЗО і в'язницях було зафіксовано понад 400 випадків коронавірусу.