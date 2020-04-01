У Луцьку четверо медиків захворіли на коронавірус

На сьогодні у Волинській області виявили чотири нових випадки зараження коронавірусом у медиків однієї з лікарень Луцька. Про це повідомляє прес-служба Волинської облдержадміністрації.

Як повідомляється, обстеження медперсонал проходив у профілактичних цілях, передбачених протиепідемічними заходами у відділенні інтенсивної терапії, однак у чотирьох медпрацівників тест виявив позитивний результат на коронавірус.

Як зазначається, в області ще 10 осіб очікують підтвердження результатів, зразки яких знаходяться на дослідженні в регіональному лабораторному центрі. Всього у Волинській області здійснили 99 ПЛР аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них - 51 в осіб з підозрою, і 48 - в осіб, які контактували з громадянами з-за кордону.

Нагадаємо, у жителя Волинської області, який помер 29 березня, наступного дня лабораторні дослідження підтвердили коронавірус. В ОДА зазначили, що смерть чоловіка настала внаслідок серцевого нападу.

Раніше повідомлялось, що у Києві на коронавірус перевірятимуть всіх пацієнтів з запаленням легень.