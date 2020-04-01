ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Луцьку четверо медиків захворіли на коронавірус

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 12:47
У Луцьку четверо медиків захворіли на коронавірус
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

Медперсонал проходив обстеження у профілактичних цілях, передбачених протиепідемічними заходами

На сьогодні у Волинській області виявили чотири нових випадки зараження коронавірусом у медиків однієї з лікарень Луцька. Про це повідомляє прес-служба Волинської облдержадміністрації.

Як повідомляється, обстеження медперсонал проходив у профілактичних цілях, передбачених протиепідемічними заходами у відділенні інтенсивної терапії, однак у чотирьох медпрацівників тест виявив позитивний результат на коронавірус.

Як зазначається, в області ще 10 осіб очікують підтвердження результатів, зразки яких знаходяться на дослідженні в регіональному лабораторному центрі. Всього у Волинській області здійснили 99 ПЛР аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них - 51 в осіб з підозрою, і 48 - в осіб, які контактували з громадянами з-за кордону.

Нагадаємо, у жителя Волинської області, який помер 29 березня, наступного дня лабораторні дослідження підтвердили коронавірус. В ОДА зазначили, що смерть чоловіка настала внаслідок серцевого нападу.

Раніше повідомлялось, що у Києві на коронавірус перевірятимуть всіх пацієнтів з запаленням легень.

Мінцифри запускає конкурс IT-проектів для полегшення життя громадян на час карантину Безробіття в Австрії досягло рекорду з часів Другої світової війни
Новини України ЛуцькмедикиврачиКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся