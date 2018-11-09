ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Луценко заявив, що знає три прізвища основних підозрюваних у замовленні вбивства Гандзюк

Новини » Суспільство    09.11.2018 - 11:20
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Слідство висунуло 12 версій щодо замовників вбивства Гандзюк

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що знає як мінімум три прізвища основних підозрюваних у замовленні вбивства херсонської антивистки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТСН".

За словами генпрокурора, слідство висунуло 12 версій щодо замовників вбивства Гандзюк, але основними є три.

"У мене в голові як мінімум три прізвища основних підозрюваних у замовленні з 12 версій, які були висунуті, в тому числі у співпраці слідства з Катею Гандзюк. Якщо зараз я вам скажу хоч одне прізвище, я цим не допоможу слідству", - сказав він.

Також він розповів, що підозрюваний в організації нападу Сергій Торбін відмовляється називати замовника злочину.

"Але з тих матеріалів, які у мене є, слідство ще кілька днів тому впевнено могло зробити серйозні кроки для затримання замовника", - зазначив Луценко.

Луценко додав, що на наступному тижні сподівається на успіхи в цій справі від СБУ, яка займається встановленням замовника.

Нагадаємо, напад на Гандзюк відбувся в Херсоні 31 липня. Активістці плиснули в обличчя літр кислоти. Після нападу Гандзюк доставили спочатку в лікарню Херсона, а потім перевезли у Київський опіковий центр. У неї було діагностовано 30% опіків тіла. 4 листопада Гандзюк померла. 7 листопада в Херсоні пройшло прощання з Катериною Гандзюк

Верховна рада України підтримала за основу і в цілому проект постанови №9262 про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

Раніше голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив слідчий експеримент і свідчення учасників нападу на Катерину Гандзюк. Всього поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експериментах, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій стосовно 31 особи. Закінчилося слідство у п'яти обвинуваченим - це виконавці і організатори злочину. 

Луценко заявив, що справу Стерненка передали до Києва Луценко розповів, як Порошенко відреагував на його заяву про відставку
Новини України Юрій ЛуценкоКатерина Гандзюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся