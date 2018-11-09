Луценко заявив, що знає три прізвища основних підозрюваних у замовленні вбивства Гандзюк

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Слідство висунуло 12 версій щодо замовників вбивства Гандзюк

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що знає як мінімум три прізвища основних підозрюваних у замовленні вбивства херсонської антивистки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТСН".

За словами генпрокурора, слідство висунуло 12 версій щодо замовників вбивства Гандзюк, але основними є три.

"У мене в голові як мінімум три прізвища основних підозрюваних у замовленні з 12 версій, які були висунуті, в тому числі у співпраці слідства з Катею Гандзюк. Якщо зараз я вам скажу хоч одне прізвище, я цим не допоможу слідству", - сказав він.

Також він розповів, що підозрюваний в організації нападу Сергій Торбін відмовляється називати замовника злочину.

"Але з тих матеріалів, які у мене є, слідство ще кілька днів тому впевнено могло зробити серйозні кроки для затримання замовника", - зазначив Луценко.

Луценко додав, що на наступному тижні сподівається на успіхи в цій справі від СБУ, яка займається встановленням замовника.

Нагадаємо, напад на Гандзюк відбувся в Херсоні 31 липня. Активістці плиснули в обличчя літр кислоти. Після нападу Гандзюк доставили спочатку в лікарню Херсона, а потім перевезли у Київський опіковий центр. У неї було діагностовано 30% опіків тіла. 4 листопада Гандзюк померла. 7 листопада в Херсоні пройшло прощання з Катериною Гандзюк

Верховна рада України підтримала за основу і в цілому проект постанови №9262 про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

Раніше голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив слідчий експеримент і свідчення учасників нападу на Катерину Гандзюк. Всього поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих експериментах, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій стосовно 31 особи. Закінчилося слідство у п'яти обвинуваченим - це виконавці і організатори злочину.