Луценко розповів, навіщо зустрічався із Джуліані

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрічався із адвокатом президента США Дональда Трампа з приводу грошей "сім'ї Януковича". Як передає РБК-Україна, про це Луценко розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Зокрема, за словами Луценка, українські правоохоронці встановили, що злочинна організація колишнього українського президента Віктора Януковича вивела через офшори 7 мільярдів доларів на територію США.

"Коли ми спецконфіскували півтора мільярда, вони були пропущені через понад 10 різних офшорів, які пов'язані між собою одними й тими ж особами. Деякі офшори також були присутніми і у виведенні 7 мільярдів... Відповідно я звернувся до уповноважених осіб США допомогти нам з розслідуванням цієї справи. Відповіді я не отримав", - сказав Луценко.

Він додав, що після цього звернувся до посольства США з пропозицією організувати зустріч з генеральним прокурором США.

Також екс генпрокурор зауважив, що допомогти організувати зустріч у США через "свою людину у Вашингтоні" пропонувала лідер "ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Начебто вона зустрічалася із Джуліані і він цікавився ситуацією щодо компанії Burisma в Україні. Ця розмова відбулася восени 2017 року.

"Після того до мене приходить один із моїх регіональних прокурорів і каже, що його знайомі передають побажання Джуліані зустрітися зі мною в Нью-Йорку... Це був тодішній прокурор Криму Гюндуз Мамедов. Перед цим він був прокурором в Одесі і там якось познайомився з одним із двох радників Джуліані", - сказав Луценко.

Він сказав, що кілька разів зустріч із Джуліані відкладалася - спочатку через справу Савченко, потім - Саакашвілі. Повторне запрошення від адвоката Трапа надійшло після Нового року - у 2018. Тоді Луценко вилетів до Нью-Йорка, де пробув 4 дні. Із них три дні по кілька годин мав зустрічі із Джуліані.

"Розмова була достатньо зрозуміла. Я сказав моє бачення: от мої документи, от моє звернення... Він сказав, що у Сполучених Штатах скоро оберуть нового генерального прокурора і після цього треба буде зустрітися з ним...вирішити питання про спільне слідство", - заявив Луценко.

Нагадаємо, нещодавно була опублікована інформація про те, що наближені до адвоката американського президента Руді Джуліані працювали в інтересах екс-генпрокурора України Юрія Луценка. Це затримані у Сполучених Штатах Америки бізнесмени Лев Парнас та Ігор Фруман.