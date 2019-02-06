Луценко розповів про хід розслідування вбивства Гандзюк

Луценко обіцяє результати й у справі Ноздровської

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле по убийству советника городского головы Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк ГПУ достигнет результата. Об этом он заявил на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"И по Ноздровской, и в отношении Гандзюк - прокуратура и там, и там добъется результата. В случае с Екатериной Гандзюк мы готовы установить не только заказчиков, но попутно раскрыть и тех, кто предупреждал участников этого дела, чтобы они покидали территорию Украины, которые совершали давление на прокурора, и многое другое. Все это будет сделано, но сначала мы завершим следствие с выходом на того, кто заказывал убийство", - сказал Луценко.

Напомним, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер заявил, что если депутаты областного совета поддержат такое решение, он готов уйти с должности из-за дела убитой активистки Екатерины Гандзюк.

РБК-Украина писало, что 4 февраля в Киеве общественные активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?". Активисты требовали чтобы Мангер ушел в отставку.

До этого Луценко говорил, что расследование убийства Екатерины Гандзюк почти готово.

Отметим, подозреваемого в организации убийства Гандзюк объявили в розыск. Следствие подозревает в организации преступления криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко). Он ранее уже был судим. Левина судили вместе с отцом, отец получил пожизненный срок, а сын - 15 лет. Тогда Левина обвиняли в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области.