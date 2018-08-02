Луценко прокоментував замах на вбивство громадських активістів в Херсоні та Одесі

Замах на вбивство Гандзюк, Кузаконя та Кузьми засвідчив ріст кількості правопорушень на півдні України

Генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував замах на вбивство громадської діячки, радниці міського голови Херсону Катерини Гандзюк та сьогоднішній напад на громадських активістів Михайла Кузаконя і Григорія Кузьму в Одесі. Про це Луценко розказав після брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, замах на вбивство громадських активістів засвідчив ріст кількості правопорушень на півдні України.

"Для нас певні дії з приводу порушень на півдні України. Сьогоднішні події в Одесі це також засвідчили", - сказав Луценко.

За його словами, "почався план дестабілізації".

"Думаю, Нацполіція вийшла на кращий рівень розслідувань", - додав він.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року, у Херсоні вранці невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради та громадську діячку Катерину Гандзюк. Інцидент стався на вулиці 49 Гвардійської дивізії.

Вчора, 1 серпня, Гандзюк перевезли з Херсона до Київського опікового центру.

За останньою інформацією, наданою херсонськими лікарями, вона перебуває у стабільно важкому стані. Саме тому громадську діячку вирішили доправити до Києва літаком санітарної авіації Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За попереднім висновком судово-медичної експертизи, що був оприлюднений 1 серпня, речовина, якою облили Гандзюк, є концентрованою сірчаною кислотою. Поліція перекваліфікувала даний злочин двічі - спочатку із хуліганства на залякування, потім - як замах на вбивство з особливою жорстокістю.

Пізніше, поліція оголосила у розшук нападника на Гандзюк.

Зокрема, було оприлюднено відео втечі нападника. Правоохоронці просять усіх, хто може знати місце перебування зловмисника, повідомити інформацію. Конфіденційність гарантується.

Також повідомлялося, що вдалось скласти фоторобот нападника.

Окрім того, сьогодні, 2 серпня, в Одесі було скоєно замах на громадських активістів. Зазначимо, що активісти є лідерами одеського "Народного руху України".

За словами активістів, вантажівка цілеспрямовано в'їхала в автомобіль, в якому вони перебували.

На місці події працювали співробітники і керівництво прокуратури та поліції.

За словами дітей, які стали свідками події, за кілька хвилин до того, як вантажівка в'їхала в автомобіль активістів, до них під'їхав чоловік на мопеді і сказав, щоб вони тут не грали, так як тут небезпечно. Пізніше, на цьому мопеді втік водій вантажівки.

Пізніше правоохоронці кваліфікували інцидент з автомобілем, як замах на вбивство.