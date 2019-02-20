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Луценко пояснив, чому так довго триває розслідування розстрілів на Майдані


За словами генпрокурора, у справі по організаторам розстрілів - 988 томів

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что расследование расстрелов на Майдане в 2014 году длится так долго из-за большого объема работы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган.

Луценко отметил, что злоумышленники из числа высшего руководства и среднего звена правоохранительных структур перед бегством фактически пытались уничтожить все.

"Наверное для меня это самый принципиальный, самый трудный вопрос, почему так долго идет расследование. Короткий ответ очевиден. В деле по организаторам расстрелов - 988 томов. Это колоссальная следственная работа", - сказал генпрокурор.

По словам Луценко, следователям и прокурорам удалось установить всю картину событий на Майдане "посекундно".

"Злоумышленники из числа высшего руководства и среднего звена правоохранительных структур перед бегством фактически пытались уничтожить все. Сервера были выброшены или разгромлены, стволы автоматов были распилены и затоплены, документы были изъяты и сожжены. И тем не менее, следователям и прокурорам удалось установить всю картину трагических дней посекундно фактически, во всех местах, где происходили героические события Майдана, и преступные действия тех, кто приказал расстрелять мирных демонстрантов", - резюмировал он.

Напомним, международная неправительственная, некоммерческая организация Amnesty International заявила, что за 5 лет нет ни одного ощутимого прогресса в расследованиях дел Майдана.

РБК-Украина писало, что в начале декабря в ГПУ анонсировали, что следственные эксперименты по расстрелам на Майдане могут завершиться до конца 2018 года.

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