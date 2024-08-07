Лунин пересекся с Мудриком за океаном: видео победы "Реала" над "Челси"

Контрольный матч

"Реал" – "Челси" – 2:1

Голы: Лукас, 19, Диас, 27 – Мадуэке, 39

Оба украинца оказались на скамейке запасных. С первых минут сыграли их конкуренты – бельгийский кипер Тибо Куртуа и английский вингер Рахим Стерлинг.

Королевский клуб активнее начал и в стартовые полчаса забил дважды. Сначала Лукас из пределов штрафной с рикошетом попал в дальний нижний угол. А затем Диас ворвался в штрафную, обыграл голкипера и отправил мяч за линию почти с нулевого угла.

"Синие" сократили отставание перед перерывом. Это Мадуэке головой замкнул высокий навес Фернандеса. Однако на большее "Челси" не удосужился. Более того, во втором тайме мадридцы были ближе к третьему забитому мячу, чем английский гранд ко второму.

Лунин появился на поле сразу после перерыва. Мудрик же заменил Стерлинга на 58-й минуте. Вратарь успел сделать 2 сэйва. Вингер же нанес один удар мимо ворот, проиграл 5 из пяти дуэлей, выполнил 2 неудачные попытки дриблинга и 1 неточный кросс.