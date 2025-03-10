Лунин "наехал" на легенду "Реала" Модрича в раздевалке: что известно

По информации СМИ, Лунин возмутился из-за слабой игры команды в обороне, что привело к пропущенному голу под занавес первого тайма.

Вратарь был недоволен тем, что его партнеры позволяли сопернику слишком часто пробивать из-за пределов штрафной.

В раздевалке, пишет Defensa Central, украинский голкипер громко обратился к лидерам команды, в частности к Луке Модричу и Орельену Тчуамени, требуя от них более агрессивных действий в защите.

"Вам нужно блокировать эти удары!" - цитирует слова Лунина источник.

К слову, несмотря на напряженный момент в перерыве, матч завершился победой "сливочных" со счетом 2:1. Решающие голы забили Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, обеспечив команде важные три очка.

Отметим, что Лунин продолжает бороться за место в основе мадридского клуба, демонстрируя высокий уровень игры и лидерские качества. Однако такие всплески эмоций могут свидетельствовать о его растущем влиянии в команде.

После матча, к слову, украинец прокомментировал победу своей команды.

"В первом тайме мы контролировали ход игры. Гол в наши ворота на последней минуте был досадным, и им повезло. Во втором тайме игра усложнилась, потому что "Райо" требователен и навязывает большую интенсивность. Мы играем каждые три дня, и все матчи действительно напряженные, потому что мы боремся в каждом турнире. Те, кто вышел сегодня со скамейки запасных, очень помогли, это три очень важных очка в преддверии очень важного матча, который нам предстоит", - цитирует Лунина официальный сайт "Реала".

Напомним, что в среду, 12 марта, "Реал" сыграет ответный матч против мадридского "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В первом матче, который проходил на "Сантьяго Бернабеу" "королевский клуб" одержал победу со счетом 2:1.

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