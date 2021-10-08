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На Місяці знайшли порівняно "молоді" потоки лави. Їх планують дослідити

Автор: Сергій Пишкін

Китайські вчені дослідили породи Місяця, які були доставлені на Землю, в рамках місії "Чан’є-5". Виявилося, що вони мають вулканічне походження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Science.

Зазначається, що базальтові породи утворилися близько 1,96 млрд років тому й мають вулканічне походження. Можна зробити висновок, що в ті часи на Місяці відбувалась вулканічна активність, однак досі невідомо, що саме могло її підтримувати.

В рамках місії "Чан’є-5", вчені досліджували регіон супутника - Океан Бур. Також вони оцінювали вік ділянок за кількістю кратерів. Попри те, що метод не є достатньо точним, однак вважається, що чим більше кратерів - тим більший вік території.

Завдяки дослідженням, людство може дізнатися, як саме формувався супутник Землі й які процеси відбувалися на його поверхні, або ж під нею. Попри наявність порід лавового походження - вчені переконані у тому, що лава не могла виплеснути з глибин Місяця.

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Китай