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Лукашенко заявив про запобігання 10 терактів. І звинуватив Україну

Автор: Ілона Свиридова

Лідер правлячого режиму в Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що цього року нібито запобігли 10 спроб здійснити теракти в країні. За його словами, їх планували ті, хто перебувають під заступництвом, в тому числі, України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його інтерв'ю турецькому TRT.

"За цей рік було 10 спроб здійснення терористичних актів проти людей, проти підприємств і проти військових об'єктів. З боку наших втікачів, які сьогодні знаходяться під дахом Польщі, Литви та України", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко вперше назвав окупований Крим "де-факто і де-юре". А також заявив про те, що домовився відвідати його разом з президентом Росії Володимиром Путіним.

Також стало відомо, що Лукашенко надав білоруське громадянство ще майже 450 українцям.

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Олександр ЛукашенкоУкраїнаБілорусь