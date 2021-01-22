Лукашенко висловив співчуття у зв'язку із загибеллю 15 осіб в Харкові

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив співчуття з нагоди пожежі в Харкові 21 січня. Він дізнався про подію з почуттям "великого смутку".

Про це повідомляє Белта.

"Від імені білоруського народу і себе особисто надсилаю щирі слова співчуття й підтримки всього українського народу, рідним і близьким загиблих, а також бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, пожежа в Харкові в будинку для престарілих сталася 21 січня. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Також повідомлялося, що слідчі розглядають три основні версії пожежі в будинку престарілих в Харкові. Зараз правоохоронці допитують працівників пансіонату, а також проводять обшуки на місці із залученням експертів.

Після пожежі в Харкові, в результаті якого загинули 15 осіб, в Україні оголошено траур на державному рівні. Траурним днем буде 23 січня.