"Лукашенко занадто токсичний": білоруська опозиція закликала чиновників подавати у відставку

"Сьогодні ми - Світлана Тихановська, Павло Латушко, Вероніка Цепкало, Валерій Ковалевський - хочемо звернутися і до прихильників демократичних змін, і до тих, хто продовжує підтримувати режим. Не залишилося жодних сумнівів, що Лукашенко став безповоротно токсичний для міжнародного співтовариства", - йдеться у зверненні.

Відзначається, що те, що народ Білорусі стільки місяців намагався показати, нарешті стало очевидно всьому світу після затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Лідери опозиції вважають, що Лукашенко зараз став загрозою і для тих, хто весь цей час був поруч з ним, і його необдумані дії щодня погіршують становище всіх, хто хоч якось пов'язаний з владою в Білорусі: чиновників усіх рівнів, бізнесменів та інших.

"Більше нікуди тікати від майбутнього, пора визнати відповідальність за нього. Вирішити цю кризу і зупинити людину, яка веде країну в прірву. Це наше з вами спільне завдання, і тільки тоді ми зможемо нарешті будувати довгострокові плани й розвивати нашу країну. Подавайте у відставку, приєднуйтесь до демократичних сил, на вас зараз дивиться вся країна. У ваших силах не тільки вчасно піти, але і відновити закон в країні. Нам разом будувати нову Білорусь. І починати треба прямо зараз!"- закликали опозиціонери представників влади.