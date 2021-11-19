RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лукашенко визнав масові побиття затриманих на протестах у Білорусі

Автор: Юлія Бойко

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко визнав, що силовики масово били затриманих на протестах після виборів президента. Минулого року правозахисники заявляли про жорстоке поводження із затриманими в СІЗО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для BBC.

Повідомляється, що під час інтерв'ю Лукашенку показали відео, на якому видно, що люди після перебування в сумнозвісному слідчому ізоляторі в Мінську виходили звідти з синцями та іншими слідами тортур.

"Добре, добре, визнаю, визнаю. У СІЗО на Окрєстіна били людей. Але були побиті і міліціонери, і ви цього не показали", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко підписав закон, який дозволяє залучати збройні сили Білорусі до розгону протестів, а також розширює повноваження силових органів.

Масові протести в Білорусі спалахнули після президентських виборів, за результатами яких Лукашенко нібито отримав 80% голосів виборців при тому, що незалежні підрахунки на дільницях, до яких допустили спостерігачів, показували переконливу перемогу Світлани Тихановської.

Детальніше про протести в Білорусі читайте в матеріалі РБК-Україна, присвяченому їх річниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоПротести у Білорусі