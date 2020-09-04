Лукашенко передав РФ дані про нібито фальсифікацію отруєння Навального

Президент Білорусі Олександр Лукашенко передав Росії дані про нібито фальсифікацію отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Напередодні він заявив про перехоплення переговорів, які можуть свідчити про фальсифікацію з боку Німеччини і Польщі.

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, матеріали були передані ще вчора Федеральній службі безпеки Росії.

"Напевно ФСБ доповість про передані білоруськими колегами документи, безумовно, не сумніваюся в цьому", - зазначив Пєсков.

Він також не став коментувати вчорашню заяву Лукашенка щодо фальсифікації даних про отруєння Навального.

"Я поки не володію інформацією про те, що в цих матеріалах, і тому ніяк не можу прокоментувати цю заяву президента Білорусі", - додав Пєсков.

Нагадаємо, вчора Лукашенко заявив, що заява канцлера Німеччини Ангели Меркель про отруєння Навального отрутою класу "Новічок" була фальсифікацією. Німецька сторона заперечує звинувачення.

Сьогодні з'явилася офіційна реакція України на отруєння Навального. Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, немає підстав не довіряти німецькій лабораторії, тому проти Росії мають бути введені нові санкції.