Лукашенка оголосили персоною нон грата, а Китай зареєстрував вакцину від COVID-19: новини за 17 серпня

Депутати Європарламенту оголосили президента Білорусі Олександра Лукашенка персоною нон грата, Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини від коронавируса, "Шахтар" крупно поступився міланському "Інтеру" в матчі 1/2 фіналу Ліги Європи. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 17 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

Ситуація в Білорусі: подробиці

Україна вперше в історії відкликала посла в Білорусі для консультацій

Міністерство закордонних справ України відкликало посла в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин. МЗС вперше в історії у відносинах з Білоруссю вдалася до такого кроку.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

За словами міністра Дмитра Кулеби, передача Росії бойовиків ПВК "Вагнера" ​​підірвала довіру між країнами і завдала важкого удару двостороннім відносинам. Він також додав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україну в недружніх кроках проти Білорусі.

Китай зареєстрував вакцину від коронавірусу

У понеділок, 17 серпня, Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини від коронавірусу. Патент на вакцину виданий Національним управлінням інтелектуальної власності.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

Заявку на патент подали ще в березні, але схвалили тільки зараз, оскільки вакцина повинна була пройти випробування.

Уряд підтримав заборону хасидам відвідувати Умань цьогоріч

Кабінет міністрів підтримав заборону паломникам-хасидам відвідувати Україну в цьому році. Їх приїзд в Умань очікувався у вересні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Раніше мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий на радикальні заходи, щоб не допустити в місто паломників-хасидів через ситуацію з коронавірусом. За його словами, місто може виставити блокпости на в'їздах.

ВАКС заочно заарештував Злочевського

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського. Його взяли під варту у справі про організацію ним надання 6 млн хабара керівникам Нацонального антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це заявив на брифінгу голова САП Назар Холодницький.

Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому у 2015 році знаменитому музиканту Андрію Кузьменку (Кузьмі Скрябіну).

Про таке рішення президент України повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні Андрію Кузьменку виповнилося б 52 роки. Його загибель стала справжнім шоком для всього суспільства. Він був таким щирим і відкритим, таким своїм, що у той страшний день кожен з нас відчув, ніби втратив рідну, близьку людину", - написав Зеленський.

"Шахтар" розгромно поступився "Інтеру" і покинув Лігу Європи

Донецький "Шахтар" поступився міланському "Інтеру" в матчі 1/2 фіналу Ліги Європи. Зустріч відбулася в Дюссельдорфі (Німеччина) на стадіоні "Дюссельдорф Арена" і завершилася з рахунком 5:0.

Автором першого забитого м'яча на 19 хвилині став Лаутаро Мартінес. Вже у другому таймі перевагу італійського клубу збільшив Данило Д'Амброзіо. Рахунок до розгромного довів Мартінес на 74 хвилині. Незабаром Лукаку забив четвертий гол, а на 83 хвилині він же оформив дубль.