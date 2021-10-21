Лукашенко назвав COVID можливими ліками від раку: що він мав на увазі

Повідомляється, що він заявив про це на зустрічі з працівниками Мінської обласної клінічної лікарні після відвідування онкологічного центру.

"Для себе почерпнув щось хороше. Найкраще, що ... COVID не тільки на даному етапі придавив грип, але онкологи підозрюють, що і онкологія значно впала не тому, що люди не звертаються. Вони це вже помітили. Щось відбувається таке. Я буду радий, якщо як з грипом. Тому що все-таки хворих нам легше лікувати, ніж онкологічних. Тому дай бог, щоб він був ліками від онкологічних захворювань. Це те, що я почерпнув нового для себе", - сказав заявив Лукашенко.

Зазначимо, раніше білоруські онкологи висунули гіпотезу про вплив COVID-19 на зниження онкозахворюваності.

Про що взагалі мова

Зокрема, мова йде про те, що при коронавірусній інфекції відзначається різкий сплеск імунітету з виробленням великої кількості антитіл. Клітини імунної системи та антитіла характеризуються дуже високою неспецифічною протипухлинною активністю, і це використовується в протипухлинній імунотерапії

"Таким чином, такий комплексний вплив (з одного боку, гіпертермія, з іншого - сплеск імунітету) може гальмувати пухлинний ріст, призводити до регресії пухлин і навіть в деяких випадках до лікування", - зазначив заступник директора з наукової роботи Республіканського науково-практичного центру онкології та медичної радіології імені М.М. Александрова Сергій Красний.

На підкріплення своєї гіпотези він навів дані про те, що в 2020 році в Білорусі на тлі пандемії вперше сталося різке зниження онкозахворюваності відразу на 20%. А цього року захворюваність знизилася ще більше.