Лукашенко сподівається на більш тісні зв'язки з Фінляндією та Швецією

"Білорусь вкрай зацікавлена у вибудовуванні добросусідських відносин не тільки з Європейським союзом, але і вашими державами - Швецією та Фінляндією. Для нас ви є в певному сенсі зразком господарювання. Ми дуже схожі на ваші країни. У нас схожа економіка і, найголовніше, працьовиті, міцні люди... Я сподіваюся, що ви нам підкажете, в якому напрямку рухатися, насамперед в економіці", - цитує слова Лукашенка його прес-служба.

Нагадаємо, раніше Лукашенко повідомив, що у часи СРСР пророблялися варіанти приєднання Калінінградській області до Білорусі, проте в майбутньому міг би повторитися кримський сценарій.

Також РБК-Україна писало, що білоруський лідер пояснив, чому опозиція не увійшла у новий парламент Білорусі.