Лукашенко хоче випускати в Білорусі китайську вакцину Sinopharm від COVID

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про плани налагодити виробництво в країні китайської вакцини від коронавіруса. Мова йде про препарат Sinopharm.
Про це Лукашенко заявив на "Всебілоруських народних зборах", повідомляє DW.
Лукашенко розповів, що обговорив це питання з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Він пообіцяв передати Білорусі партію китайської вакцини Sinopharm.
"Ми домовилися з Сі Цзіньпіном, що найближчим часом вони нададуть нам свою вакцину, - сказав Лукашенко.
Відзначимо, що зараз в Білорусі нібито йде масова вакцинація російським препаратом "Супутник V". Зазначалося, що у лютому-березні Росія може домовитися про виробництві вакцини в Білорусі.
Раніше, Олександр Лукашенко назвав умови своєї відставки. Він може піти з влади, якщо не буде протестів у країні і будуть гарантії безпеки для його прихильників.
Також повідомлялося, що рух поїздів між Білоруссю і Росією відновилося з 8 лютого. Його скасували через коронавіруса навесні 2020 року.