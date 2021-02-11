RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лукашенко хоче випускати в Білорусі китайську вакцину Sinopharm від COVID

Автор: Роман Тверденко

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про плани налагодити виробництво в країні китайської вакцини від коронавіруса. Мова йде про препарат Sinopharm.

Про це Лукашенко заявив на "Всебілоруських народних зборах", повідомляє DW.

Популярні новини
Штат Джорджія почав розслідувати спроби Трампа скасувати результати виборів 09 лютого 2021
Як COVID потрапив на ринок в Ухані, встановити неможливо. Висновок китайських експертів 09 лютого 2021
У ВООЗ не встановили, яка тварина стала "резервуаром" COVID-19 09 лютого 2021
У Південній Кореї схвалили застосування вакцини від COVID AstrаZeneca 10 лютого 2021
Лукашенко назвав умови своєї відставки 11 лютого 2021
Захисники природи заявили про спроби угоди Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" 09 лютого 2021
Кількість нових випадків зараження COVID знижується четвертий тиждень поспіль, - ВООЗ 10 лютого 2021
У Путіна відреагували на нові протести в Росії: в "кішки-мишки" грати не будемо 09 лютого 2021
AstraZeneca збільшить виробництво COVID-вакцини в Європі 10 лютого 2021
В ООН з’ясували, звідки Північна Корея бере гроші на ядерну зброю 09 лютого 2021

Лукашенко розповів, що обговорив це питання з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Він пообіцяв передати Білорусі партію китайської вакцини Sinopharm.

"Ми домовилися з Сі Цзіньпіном, що найближчим часом вони нададуть нам свою вакцину, - сказав Лукашенко.

Відзначимо, що зараз в Білорусі нібито йде масова вакцинація російським препаратом "Супутник V". Зазначалося, що у лютому-березні Росія може домовитися про виробництві вакцини в Білорусі.

Раніше, Олександр Лукашенко назвав умови своєї відставки. Він може піти з влади, якщо не буде протестів у країні і будуть гарантії безпеки для його прихильників.

Також повідомлялося, що рух поїздів між Білоруссю і Росією відновилося з 8 лютого. Його скасували через коронавіруса навесні 2020 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусьвакцина від коронавірусу
Читайте також
ЄС та ВООЗ допоможуть Україні з COVID-вакцинацією: виділили 40 млн євро
Лукашенко: повноваження президента Білорусі важкі для однієї людини
Лукашенко оголосив референдум на початку 2022. На нього винесуть нову конституцію
Прогноз погоди