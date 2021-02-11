Лукашенко хоче випускати в Білорусі китайську вакцину Sinopharm від COVID

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про плани налагодити виробництво в країні китайської вакцини від коронавіруса. Мова йде про препарат Sinopharm.

Про це Лукашенко заявив на "Всебілоруських народних зборах", повідомляє DW.

Лукашенко розповів, що обговорив це питання з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Він пообіцяв передати Білорусі партію китайської вакцини Sinopharm.

"Ми домовилися з Сі Цзіньпіном, що найближчим часом вони нададуть нам свою вакцину, - сказав Лукашенко.

Відзначимо, що зараз в Білорусі нібито йде масова вакцинація російським препаратом "Супутник V". Зазначалося, що у лютому-березні Росія може домовитися про виробництві вакцини в Білорусі.