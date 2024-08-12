Лукашенко боится угроз и оскорблений даже на пенсии: в Беларуси зарегистрировали новый закон

В Беларуси решили дополнить Уголовный кодекс статьей, предусматривающей ответственность за насилие, угрозы, оскорбления в сторону экс-президента страны. Текст предложенных изменений появился на белорусском Национальном правовом интернет-портале 12 августа.

На прошлой неделе законопроект направил в Национальное собрание беларусский диктатор Александр Лукашенко. В документе предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 366-1.

Таким образом, предлагается лишать свободы на срок от 3 до 5 лет или от 3 до 8 лет за "насилие, угрозу насилием, уничтожение или повреждение имущества" президента Беларуси, прекратившего исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно за его отставку или стойкую неспособность из-за состояния здоровья исполнять обязанности.

Кроме этого, Лукашенко хочет дополнить статьи 367 (клевета на президента) и 368 (оскорбление президента). Так, за клевету, оскорбление экс-президента или членов его семьи предлагается усилить ответственность.

Напомним, что недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в контексте президентских выборов в 2025 году, что он "не вечен" и призвал граждан "привыкать к мысли" о другом лидере государства.

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