ua en ru
Пн, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лукашенко боится угроз и оскорблений даже на пенсии: в Беларуси зарегистрировали новый закон

Минск, Понедельник 12 августа 2024 15:00
UA EN RU
Лукашенко боится угроз и оскорблений даже на пенсии: в Беларуси зарегистрировали новый закон Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Беларуси решили дополнить Уголовный кодекс статьей, предусматривающей ответственность за насилие, угрозы, оскорбления в сторону экс-президента страны. Текст предложенных изменений появился на белорусском Национальном правовом интернет-портале 12 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект Закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".

На прошлой неделе законопроект направил в Национальное собрание беларусский диктатор Александр Лукашенко. В документе предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 366-1.

Таким образом, предлагается лишать свободы на срок от 3 до 5 лет или от 3 до 8 лет за "насилие, угрозу насилием, уничтожение или повреждение имущества" президента Беларуси, прекратившего исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно за его отставку или стойкую неспособность из-за состояния здоровья исполнять обязанности.

Кроме этого, Лукашенко хочет дополнить статьи 367 (клевета на президента) и 368 (оскорбление президента). Так, за клевету, оскорбление экс-президента или членов его семьи предлагается усилить ответственность.

Напомним, что недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в контексте президентских выборов в 2025 году, что он "не вечен" и призвал граждан "привыкать к мысли" о другом лидере государства.

Выборы в Беларуси

Новые выборы президента Беларуси запланированы на 2025 год. Прошлые выборы 2020 года закончились протестами по всей стране, а подавляющее большинство государств цивилизованного мира не признали их результаты. Граждане Беларуси и правительства других государств обвиняли Лукашенко в многочисленных фальсификациях.

Протесты белорусские силовики разгоняли с применением силы. Аресты, избиения граждан, пытки и устрашения со стороны силовых органов привели к тому, что белорусы начали масштабно уезжать из страны.

Вопрос того, будет ли Лукашенко снова претендовать на пост президента - открыт. Сначала он заявлял, что будет участвовать в них, потом - что "никуда не собирается", а недавно намекнул на то, что в должности (хотя и не легитимно) находиться "вечно" не планирует.

К слову, ранее мы сообщали, что ЕС расширил санкции против Беларуси.

Также белорусское правительство пригрозило Украине поставить вопрос "закрытия украинского посольства" из-за якобы "украинских беспилотников" в воздушном пространстве Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь Минск Уголовный кодекс
NEWS
"Прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий
"Прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев