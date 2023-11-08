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В Луганске подорвали авто бывшего "начальника милиции" оккупантов, он погиб

Фото: бывший  "начальник милиции" оккупантов Михаил Филиппоненко (t.me/readovkanews)
Автор: Наталия Гурковская

В Луганске произошел взрыв. На воздух взлетел автомобиль бывшего "начальника милиции" оккупантов Михаила Филиппоненко, он погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-канал Readovka.

По словам сына оккупанта, которого цитирует Telegram-канал, взрывное устройство сработало в автомобиле Михаила Филипоненко.

"В результате "депутат" получил ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В сети публикуют фото с места взрыва авто так называемого "депутата ЛНР" Михаила Филипоненко.

Ситуация в Луганске

В ночь на 17 октября украинские военные ударили ракетами по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске. Позже американские СМИ сообщили, что для атаки Вооруженные силы Украины использовали американские ракеты ATACMS. Информацию подтвердил президент Владимир Зеленский. На аэродромах были уничтожены несколько единиц авиации россиян.

Наряду с этим, во временно оккупированной Луганской области российские войска мобилизируют шахтеров и вербуют заключенных из тюрем в ряды армии РФ, а также заставляют детей плести маскировочные сетки для оккупантов. Кроме того, российские захватчики перемещают военную технику и личный состав из временно оккупированного Луганска на Купянское направление. По последним данным, за время оккупации российскими захватчиками на территории Луганской области существенно сократилось количество населения, и такая тенденция сохраняется.

 

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Лугансквибухи