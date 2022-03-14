RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Луганській області заборонили вивезення палива за межі регіону

Автор: Артем Горовенко

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заборонив вивозити паливо з території області. Зокрема, бензин, дизпаливо та автогаз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що бізнесу, який торгує паливом, заборонено вивозити бензин марок А-92 і А-95, дизельне паливо і скраплений газ для автомобілів.

Також повідомляється, що контроль за дотриманням обмежень покладено на Національну поліцію, підрозділи Збройних сил та Національної гвардії України.

Нагадаємо, раніше в Луганській області заборонили піднімати ціни на товари першої необхідності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськВійна Росії проти України