У Луганській області заборонили вивезення палива за межі регіону
Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заборонив вивозити паливо з території області. Зокрема, бензин, дизпаливо та автогаз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської обласної державної адміністрації.
Повідомляється, що бізнесу, який торгує паливом, заборонено вивозити бензин марок А-92 і А-95, дизельне паливо і скраплений газ для автомобілів.
Також повідомляється, що контроль за дотриманням обмежень покладено на Національну поліцію, підрозділи Збройних сил та Національної гвардії України.
Нагадаємо, раніше в Луганській області заборонили піднімати ціни на товари першої необхідності.
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