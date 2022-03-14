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У Луганській області заборонили вивезення палива за межі регіону

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Луганська область, Понеділок 14 березня 2022 11:24
У Луганській області заборонили вивезення палива за межі регіону Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Артем Горовенко

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заборонив вивозити паливо з території області. Зокрема, бензин, дизпаливо та автогаз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що бізнесу, який торгує паливом, заборонено вивозити бензин марок А-92 і А-95, дизельне паливо і скраплений газ для автомобілів.

Також повідомляється, що контроль за дотриманням обмежень покладено на Національну поліцію, підрозділи Збройних сил та Національної гвардії України.

Нагадаємо, раніше в Луганській області заборонили піднімати ціни на товари першої необхідності.

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