У Луганській області військові вигнали окупантів за околиці міста: показали нові трофеї (фото)

У Луганській області українські прикордонники прогнали окупантів з міста. Також одного росіяни взяли у полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Зокрема, військові знищили кілька одиниць ворожої техніки. Також вони взяли на озброєння російську БРДМ.
"Захисники України знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, також у орків є втрати в живій силі", - йдеться у повідомленні.
У ДПСУ додали, що прикордонники продовжують боронити українську землю та демонструють ворогу давню істину: "Хто до нас з мечем прийде, від меча і поляже".
Раніше ми повідомляли, що у Луганській області росіяни втекли та залишили трофеї українським захисникам.
Також ми писали, що українські військові показали нові трофеї від окупанта в Сумській області.
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