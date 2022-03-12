У Луганській області військові вигнали окупантів за околиці міста: показали нові трофеї (фото)

Зокрема, військові знищили кілька одиниць ворожої техніки. Також вони взяли на озброєння російську БРДМ.

"Захисники України знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, також у орків є втрати в живій силі", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ додали, що прикордонники продовжують боронити українську землю та демонструють ворогу давню істину: "Хто до нас з мечем прийде, від меча і поляже".

Військові вигнали окупантів у Луганській області (facebook.com/DPSUkraine)