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У Луганській області військові вигнали окупантів за околиці міста: показали нові трофеї (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Луганській області українські прикордонники прогнали окупантів з міста. Також одного росіяни взяли у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зокрема, військові знищили кілька одиниць ворожої техніки. Також вони взяли на озброєння російську БРДМ.

"Захисники України знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, також у орків є втрати в живій силі", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ додали, що прикордонники продовжують боронити українську землю та демонструють ворогу давню істину: "Хто до нас з мечем прийде, від меча і поляже".

Військові вигнали окупантів у Луганській області (facebook.com/DPSUkraine)

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області росіяни втекли та залишили трофеї українським захисникам.

Також ми писали, що українські військові показали нові трофеї від окупанта в Сумській області.

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Луганськ