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У Луганській області школярі отруїлися розчинником

Новини » Надзвичайні події    22.03.2019 - 12:48
У Луганській області школярі отруїлися розчинником
Фото (lg.npu.gov.ua)

У школі Сєвєродонецька 14 дітей отруїлися розлитим розчинником

У Луганській області поліція встановлює обставини госпіталізації в лікарню школярів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції.

Вчора, 21 березня, у медичний пункт однієї з шкіл Сєвєродонецька звернулися учні 7 класу зі скаргами на слабкість, нудоту і головний біль. Дітей з підозрою на отруєння невідомою речовиною госпіталізували у Рівненську обласну дитячу лікарню.

зокрема, вчора. 21 березня близько 14:20 в чергову частину поліції Сєвєродонецька надійшло повідомлення лікаря про те, що в навчальному закладі 14 дітей потребують медичної допомоги.

Було встановлено, що вранці на уроці учні відчули запах хімічного походження. Щоб провітрити приміщення, вчитель відкрила вікна. Після третього уроку за допомогою до медпрацівнику школи почали звертатися учні.

Після опитування школярів, адміністрації, працівників школи та обстеживши навчальні та підсобні приміщення, правоохоронці встановили, що ймовірний джерело запаху - розлитий розчинник.

В даний час діти проходять медичне обстеження, їм надана необхідна допомога, загрози життю немає. Поліція встановлює обставини події.

Нагадаємо, 14 березня на навчання в школу в Шевченківському районі не прийшли 512 учнів з 904. Поліція за фактом отруєння школярів відкрила кримінальне провадження.

Пізніше було встановлено, що масове отруєння учнів школи №112 в Дніпрі викликала норовирусная інфекція.

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