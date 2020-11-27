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У Луганській області п'яний військовий поранив товариша по службі

Автор: Инна Собора

Військова прокуратура затримала військовослужбовця за стрілянину, унаслідок якої отримав поранення інший військовослужбовець. Інцидент відбувся в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили у прес-службі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Наразі зареєстровано кримінальне провадження за фактом вогнепального поранення військовослужбовця однієї з військових частин в районі населеного пункту Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області.

Першочерговими слідчими діями встановлено, що 26 листопада потерпілому заподіяв вогнепальні кульові наскрізні поранення правого стегна та лівої стопи його співслужбовець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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За попередніми даними, застосування зброї, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження, вчинено через порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості.

Досудове розслідування доручено слідчим Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 406 КК України.

Підозрюваного затримано. Наразі готуються повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Раніше повідомлялося, що в Одесі двоє нетверезих військовослужбовців вночі влаштували стрілянину біля дитячого центру "Молода гвардія".

Нагадаємо, нещодавно у центрі Києва на вулиці Басейна сталась стрілянина.

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