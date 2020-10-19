ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Луганській області пройшли навчання з запобігання диверсій і терактів

Автор: Игорь Литвиненко

У Луганській області пройшли антитерористичні навчання. Зокрема, правоохоронці вчилися запобігати диверсії і теракти на об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Крім СБУ в навчаннях брали участь підрозділи Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил України, поліції і прикордонної служби. Навчання проходили протягом двох днів в Лисичанську.

"За сценарієм навчань, умовна "диверсійно-розвідувальна група" намагалася вчинити ряд диверсійно-терористичних актів на промислових об'єктах в Лисичанську. Силовики відпрацювали алгоритм спільних дій по виявленню і нейтралізації умовних" зловмисників ", - повідомили в СБУ.

Популярні новини

Навчання проходили із залученням військової авіації для блокування і знищення "терористів".

"Організатори навчань проаналізували кожну з них фазу, відзначивши високий рівень готовності підрозділів силових структур до виконання завдань за призначенням. Також учасникам тренувань були надані додаткові рекомендації щодо вдосконалення алгоритму міжвідомчої взаємодії щодо попередження відповідних загроз", - додали в СБУ.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві днями СБУ спільно з посольством Ізраїлю провела антитерористичні навчання.

Також повідомлялося, що в кінці вересня пройшли масштабні навчання на військових об'єктах Львівської області.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Служба безпеки УкраїниучениядиверсияТеракт