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У Луганській області сталось отруєння дітей в школі-інтернаті

Автор: Анастасія Рокитна

У Луганській області п’ятеро неповнолітніх вихованців спеціалізованої школи-інтернату були госпіталізовані. Попередній діагноз - "харчове отруєння".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

До поліції міста Кремінна надійшло повідомлення диспетчера швидкої медичної допомоги про госпіталізацію 5-х неповнолітніх дітей віком від 7 до 10-ти років.

"За попередньо інформацією встановлено, що близько 2 години ночі п’ятьом вихованцям Кремінської спеціалізованої школи-інтернату стало зле, підвищилася температура тіла. Вихователька викликала екстрену медичну допомогу, яка госпіталізувала дітей до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Слідчі внесли цю інформацію до ЄРДР за ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

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Луганськ