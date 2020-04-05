У Луганській області сталася ДТП за участю прикордонника, двоє загиблих

В Луганській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю інспектора прикордонної служби, в результаті якої загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держбюро розслідувань.

За даними силовиків, аварія сталася близько першої години ночі 5 квітня в смт. Марківка.

"Автомобіль марки Toyota Land Cruiser, в якому знаходився інспектор прикордонної служби, виїхав за межі проїжджої частини, скоїв зіткнення з бетонною опорою ліній електропередач і деревом. В результаті ДТП двоє чоловіків, що знаходилися в салоні автомобіля, загинули на місці пригоди. Ще двоє чоловіків, один з яких військовослужбовець, доставлені в місцеву лікарню з численними травами", - йдеться в повідомленні.

У разі доведення провини, винуватцеві ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю таксі та автомобіля Geely. В результаті постраждали дві людини.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області 1 квітня в результаті дорожньо-транспортної пригоди на перехресті загинули 3 людини. Винуватця затримали.