В Луганській області стався обвал шахти, загинув гірник

Фото: шахта "Новодружеська" (wikimedia.org фото User NikolaSkuridin)

Причини нещасного випадку будуть встановлені після проведення ряду судових експертиз

У Луганській області на шахті "Новодружеська" стався обвал, внаслідок чого загинув гірник. Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини).

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Луганської області.

Як повідомляється, подія сталась близько 15:50 на вугледобувному підприємстві, коли під час робіт з прибирання породи стався обвал бетонної плити з покрівлі породи. Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії.

Зазначається, що причини нещасного випадку будуть встановлені після проведення ряду судових експертиз.

Нагадаємо, раніше в Луганській області стався обвал на шахті "Привільнянська" в Лисичанську, через що тоді один шахтар загинув та ще один отримав травми.

Крім того, обвал стався на шахті "Південнодонбаська №1" в селищі Вугледар Донецької, внаслідок чого загинув один гірник.