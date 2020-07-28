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В Луганській області стався обвал шахти, загинув гірник

Луганська область, Вівторок 28 липня 2020 13:09
В Луганській області стався обвал шахти, загинув гірник
Фото: шахта "Новодружеська" (wikimedia.org фото User NikolaSkuridin)
Автор: Андрій Козловський

Причини нещасного випадку будуть встановлені після проведення ряду судових експертиз

У Луганській області на шахті "Новодружеська" стався обвал, внаслідок чого загинув гірник. Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини).

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Луганської області.

Як повідомляється, подія сталась близько 15:50 на вугледобувному підприємстві, коли під час робіт з прибирання породи стався обвал бетонної плити з покрівлі породи. Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії.

Зазначається, що причини нещасного випадку будуть встановлені після проведення ряду судових експертиз.

Нагадаємо, раніше в Луганській області стався обвал на шахті "Привільнянська" в Лисичанську, через що тоді один шахтар загинув та ще один отримав травми.

Крім того, обвал стався на шахті "Південнодонбаська №1" в селищі Вугледар Донецької, внаслідок чого загинув один гірник.

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