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В Луганській області окупанти розстріляли евакуаційні автобуси

Фото: в Луганській області окупанти розстріляли евакуаційні автобуси
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти розстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній Луганської області. Зв’язок з водіями та пасажирами втрачено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації зранку, 30 квітня.

"Вчора ми евакуювали з Попасної 31 особу. Бажаючих було значно більше, тому відправили до міста ще два автобуси. Відомо, що вони дісталися населеного пункту та попали під обстріл ворожої ДРГ", - розповів він, додавши, що автобуси розстріляні.

Крім того, за його словами, зв’язку із людьми, які перебували в автобусах й організовували евакуацію, немає.

Як повідомлялося, раніше росіяни відкрили вогонь у напрямку автомобіля з волонтерами, який рухався до Попасної у п'ятницю, 29 квітня.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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