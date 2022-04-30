В Луганській області окупанти розстріляли евакуаційні автобуси

Російські окупанти розстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній Луганської області. Зв’язок з водіями та пасажирами втрачено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації зранку, 30 квітня.
"Вчора ми евакуювали з Попасної 31 особу. Бажаючих було значно більше, тому відправили до міста ще два автобуси. Відомо, що вони дісталися населеного пункту та попали під обстріл ворожої ДРГ", - розповів він, додавши, що автобуси розстріляні.
Крім того, за його словами, зв’язку із людьми, які перебували в автобусах й організовували евакуацію, немає.
Як повідомлялося, раніше росіяни відкрили вогонь у напрямку автомобіля з волонтерами, який рухався до Попасної у п'ятницю, 29 квітня.
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