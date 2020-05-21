У Луганській області оголосили день жалоби через загибель командира батальйону "Луганськ-1"

У Луганській області оголосили 22 травня днем жалоби через загибель командира батальйону "Луганськ-1" Сергія Губанова. Комбат загинув виконуючи болюче завдання на Донбасі.

Про це повідомили в прес-службі Луганської обласної державної адміністрації.

Губанов загинув увечері 20 травня поблизу селища Трьохізбенка Луганської області. Крім нього поранення також отримали ще троє українських військових.

"Голова облдержадміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай своїм розпорядженням оголосив 22 травня 2020 днем жалоби в Луганській у зв'язку з трагічною загибеллю при виконанні службових обов'язків командира батальйону патрульної служби особливого призначення "Луганськ-1" головного управління Національної поліції у Луганській області Сергія Губанова", - повідомили в ОДА

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, бойовики на Донбасі обстріляли з мінометів вантажівка Збройних сил України, в результаті чого загинув один український військовий. Ще п'ятеро військових отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу збройні формування РФ 18 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення.