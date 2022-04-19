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У Луганській області нацгвардієць з АК-74 збив ворожий дрон вартістю в 10 млн гривень

Фото: строковик Нацгвардії України з автомата збив ворожий безпілотник (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Луганській області строковик Національної гвардії України збив з АК-74 ворожий безпілотник. Вартість комплексу і дрона становить близько 10 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Нацгвардієць з позивним "Клапан" точними пострілами з автомата АК-74 збив ворожий БПЛА. За його словами, він отримав інформацію від командира підрозділу про помічений дрон противника, який прямував у бік розташування українських військових.

"На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь", - уточнив "Клапан".

Він додав, що спочатку відстріляв по безпілотнику один магазин, потім приєднав інший. У цей момент дрон почав розвертатися і летіти в бік бійця.

"У мене залишилося ще кілька патронів. Стрельнув - і цей безпілотник вже кругом пішов вниз, а далі я почув вибух", - розповів він.

У МВС уточнили, що збитий безпілотник може передавати відео на відстань до 120 кілометрів і нести вибухівку. За попередніми оцінками, вартість комплексу становить 18 млн рублів (майже 7 млн гривень), а летального апарату - близько 5-7 млн рублів (2-3 млн гривень).

Фото: строковик Нацгвардії України з автомата збив ворожий безпілотник (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України збили ворожий винищувач Су-30 і чотири безпілотники типу "Орлан-10".

Відзначити, з початку війни в Україні противник втратив убитими понад 20 тисяч осіб, 169 літаків, 150 вертольотів і майже 160 безпілотників.

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