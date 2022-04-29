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У Луганській області знайшли вбитим колаборанта Павла Шароградського

Вбитим знайшли колаборанта Павла Шароградського (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Новоайдарі Луганської області знайшли вбитим місцевого зрадника Павла Шароградського. Відомо, що напередодні він зник, а пізніше виявили його тіло з пораненнями та пострілом у голову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Про зникнення колаборанта стало відомо 25 квітня. Тоді його викрали з "наради" у Щастинській РДА невідомі в балаклавах.

За даними розвідки, до повномасштабного російського вторгнення колаборант був директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх" та засновником громадської організації "Новоайдарська січ".

Зокрема, після окупації Новоайдара він запропонував окупантам "співпрацю". Він надавав загарбникам інформацію про місцевих патріотів та ветеранів АТО й ООС та членів їхніх родин. Також колаборант "здавав" співробітників місцевої адміністрації, які мали проукраїнські погляди.

Окрім того, проти Павла Шаргорадського в Україні порушена кримінальна справа за статтею про державну зраду.

Раніше ми повідомляли, що в Луганській області 12 колаборантам повідомили про підозру.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 65-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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