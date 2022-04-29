У Луганській області знайшли вбитим колаборанта Павла Шароградського

Про зникнення колаборанта стало відомо 25 квітня. Тоді його викрали з "наради" у Щастинській РДА невідомі в балаклавах.

За даними розвідки, до повномасштабного російського вторгнення колаборант був директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх" та засновником громадської організації "Новоайдарська січ".

Зокрема, після окупації Новоайдара він запропонував окупантам "співпрацю". Він надавав загарбникам інформацію про місцевих патріотів та ветеранів АТО й ООС та членів їхніх родин. Також колаборант "здавав" співробітників місцевої адміністрації, які мали проукраїнські погляди.

Окрім того, проти Павла Шаргорадського в Україні порушена кримінальна справа за статтею про державну зраду.