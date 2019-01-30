У Луганській області чоловік намагався продати три гранатомети

Правоохоронці затримали мешканця Сєверодонецька

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) с Национальной полицией в Луганской области разоблачили местного жителя, который занимался сбытом военных средств поражения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что правоохранители задержали жителя Северодонецка во время очередной попытки сбыта заказчику трех ракетно-противотанковых гранатометов.

Фото: изъятое оружие (ssu.gov.ua)

"Ранее оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленником восьми тротиловых шашек весом 1 600 граммов, 15 гранат с запалами и более полутора тысяч патронов различного калибра. Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры блокировали незаконный вывоз из страны авиационных двигателей, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю.

Ранее сообщалось, что Комитет Верховной рады по вопросам предотвращения коррупции обратится к Совету национальной безопасности и обороны из-за закрытия уголовных производств в отношении коррупции в оборонном секторе.