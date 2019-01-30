У Луганській області чоловік намагався продати три гранатомети

Фото: вилучена зброя (ssu.gov.ua)

Правоохоронці затримали мешканця Сєверодонецька

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) з Національною поліцією у Луганській області викрили місцевого мешканця, який займався збутом військових засобів ураження. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що правоохоронці затримали мешканця Сєверодонецька під час чергової спроби збуту замовнику трьох ракетно-протитанкових гранатометів.

Фото: вилучена зброя (ssu.gov.ua)

"Раніше оперативники спецслужби задокументували реалізацію зловмисником восьми тротилових шашок вагою 1 600 грамів, 15 гранат із запалами та понад півтори тисячі набоїв різного калібру. Наразі затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури блокували незаконне вивезення з країни авіаційних двигунів, які підлягають обов’язковому державному експортному контролю.

Раніше повідомлялось, що Комітет Верховної ради з питань запобігання корупції звернеться до Ради національної безпеки та оборони через закриття кримінальних проваджень щодо корупції в оборонному секторі.